Polícia Civil de Jandaia do Sul prende acusados de roubos

Nesta terça-feira (27) a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul deflagrou a operação “Pávido”, que objetivou o cumprimento de mandados de busca em apreensão e prisão de suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos a residência e propriedades rurais nos municípios de Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí e Jandaia do Sul.

Duas pessoas foram presas, dentre elas o articulador dos crimes patrimoniais. Foram apreendidos, ainda, eletrodomésticos, celulares, ferramentas e outros objetos pertencentes as vítimas dos últimos dois Roubos registrados no mês de fevereiro, nos municípios de São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso.

Conforme a Polícia, no município de São Pedro do Ivaí eles chegaram a subtrair dois automóveis, um deles recuperados no dia seguinte pela Polícia Civil, e contou com extrema violência por parte dos investigados.

Um dos presos contava com outras passagens por crimes de Roubo e ainda é investigado por homicídios no município de São Pedro do Ivaí.

Os objetos recuperados serão restituídos as vítimas e as investigações prosseguem, objetivando identificar outros integrantes desta quadrilha armada.

O nome da operação, “Pávido”, é um sinônimo de covardia, pois estes suspeitos agiam de forma violenta e quase sempre em residências contra idosos, que eram subjugados e agredidos violentamente.