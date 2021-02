Peugeot roubado em Jandaia é recuperado em São João do Ivaí

Um Peugeot 408 Allure cinza com placas de Marumbi roubado em 28 de janeiro, no trevo de São José, foi encontrado abandonado em uma estrada rural de São João do Ivaí.

Segundo a Polícia Militar, após receber informação de populares a equipe de serviço se deslocou ao local.

A princípio, pela placa, o carro não apresentava restrição de furto ou roubo. Mas ao ser feita a comparação com o número do chassi, os quatro últimos carácteres não conferiam com os da placa.

Sendo então verificado o chassi foi constatado a queixa de roubo. Diante dos fatos o Peugeot foi encaminhado à delegacia para providências legais