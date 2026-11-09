Acidente na BR-369 deixa dois homens feridos em Apucarana

Um acidente envolvendo um Volkswagen Gol deixou dois homens feridos na manhã desta segunda-feira (9), na BR-369, em Apucarana. A ocorrência foi registrada por volta das 7h, na altura do Parque Industrial Norte, no trecho entre Arapongas e Apucarana.

Conforme as informações do TnOnline, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra uma canaleta às margens da rodovia e, na sequência, o veículo rodou na pista.

Com o impacto, um dos ocupantes ficou preso às ferragens e precisou ser retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A outra vítima teria sido ejetada do automóvel.

Equipes da concessionária Motiva também foram acionadas para prestar atendimento. Durante o trabalho de resgate, o trecho da rodovia ficou parcialmente interditado.

Ainda durante o atendimento da primeira ocorrência, um segundo acidente foi registrado nas proximidades. Um motociclista bateu na traseira de um Chevrolet Classic. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido nesta segunda colisão.