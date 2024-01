Pedestre chama a Polícia após ser atacado por cachorro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 19h44 de sábado (20).

Conforme a PM, no local relatou a vítima que estava caminhando pela Rua João Batista Mortean, centro de Jandaia do Sul, quando foi atacado por um cachorro que saiu da residência, causando lesões em sua perna esquerda. Diante dos fatos, foi feito contato com o proprietário do animal, o qual se comprometeu a pagar os custos de possíveis medicamentos após passar por consulta médica, ficando as partes orientadas após acordo no local. Q