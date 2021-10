Rotary realiza mais um “Pedalando Contra a Pólio”

A poliomielite é uma doença infecciosa paralisante e potencialmente mortal, que afeta mais comumente crianças menores de cinco anos . O Rotary Club trabalha para erradicar a pólio a 35 anos, e é com esse intuito que o Rotary Club de Jandaia do Sul está promovendo o pedalando contra a pólio, evento que tem o objetivo de arrecadar fundos para o combate a poliomielite no mundo, para a conscientização e cuidados e principalmente a vacinação. O Rotary Club de Jandaia sempre apoiará esse bandeira. “Não desistiremos até que a poliomielite seja erradicada, ajude essa causa .

Rotary Club , somos pessoas em ação .

O Rotary Club de Jandaia agradece todos os participantes , através de sua presidente Luiza Helena Rosa Silva e seus associados , ASR associação das senhoras de rotarianos e Rotakids , e aos nossos parceiros , prefeitura municipal de Jandaia do Sul , através do prefeito Lauro Jr , e câmara de vereadores” …

