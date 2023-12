Parte da programação do Natal Luz, o Trenzinho do Papai Noel estará circulando de 12 a 23 de dezembro. Embarque no estacionamento da Getúlio Vargas.

Confira a programação:

Quinta-feira 07 de dezembro:

Apresentação Presépio Vivo

19:00 horas – Salão Comunitário, Jardim das flores e bairros próximos.

20:30 horas – Salão Comunitário Vila Rica e bairros próximos.

Sexta-feira 08 de dezembro:

Apresentação Presépio Vivo

19:00 horas – Capela Santa Edwirgens – Vila Operária e proximidades;

20:30 horas – Salão Comunitário Nova Jandaia e proximidades.

Sábado 09 de dezembro:

Apresentação Presépio Vivo e Coral da Oficina Musicarte

20:00 horas – Igreja Matriz São João Batista.

Domingo 10 de dezembro:

Apresentação Presépio Vivo

20:00 horas Capela Distrito São José

Segunda-feira 11 de dezembro:

20:00 horas, chegada Papai Noel – Estacionamento Alto Av Getúlio Vargas – Abertura do Comércio à noite.

Terça-feira 12 de dezembro:

Espetáculo – A Fantástica Fábrica de Noel (Oficina Dançarte e Circo Arte, Florart Vida e Lar São Francisco)

20:00 horas Auditório Municipal – Praça do Café.

Quarta-feira 13 de dezembro:

Espetáculo “O Nascimento do Rei dos Reis” , Cantata e Exposição de Artes.

(Oficina Teatral Pirlimpimpim, Musicarte e Criarte).

20:00 horas – Auditório Municipal.

Quinta-feira 14 de dezembro:

20:00 horas – Avenida Getúlio Vargas e Praça do Café – Desfile da Fanfarra do Colégio Estadual Cívico Militar e Noite de Hino de Louvores.