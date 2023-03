Parimatch – o melhor aplicativo de apostas do Brasil

Se você gosta de apostar em esportes com seu celular, então experimente o Parimatch app. Você encontrará muitos esportes para escolher, incluindo futebol, tênis, vôlei e vários jogos de cassino, assim como a opção de fazer depósitos, receber bônus e muito mais. Leia todas as características do aplicativo Parimatch nesta análise.

Características do aplicativo móvel Parimatch

O Parimatch app funciona sob uma licença de Curaçao, o que garante que você possa usar o software com segurança. O aplicativo oferecerá a você a mesma funcionalidade do site oficial. Você poderá baixar o aplicativo em quase qualquer dispositivo desde que ele tenha as seguintes características:

RAM de 1GB ou mais;

freqüência de processamento de 1,2 Ghz ou superior;

Android versão 5.0 e superior;

iOS versão 12.0 ou superior.

Mesmo se você observar problemas com o aplicativo, uma versão móvel do site está disponível onde você encontrará as mesmas características.

O aplicativo pesa cerca de 100 mb e, portanto, não ocupará muito espaço em seu dispositivo. Uma boa característica do aplicativo é que você pode configurar notificações para partidas que não quer perder. Além disso, as notificações lhe informarão sobre as notícias Parimatch e os bônus pessoais.

Como fazer o download do aplicativo móvel

Você pode download Parimatch app a partir do site oficial do site. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. Para fazer o download do aplicativo móvel, faça o seguinte:

Vá para o site oficial do Parimatch a partir de seu navegador móvel. Abra o menu avançado no canto inferior direito. Selecione a seção com aplicativos e clique no botão com o sistema operacional que você deseja.

Você poderá instalar o Apk Parimatch para Android se você entrar nas configurações de segurança de seu dispositivo e permitir a instalação de arquivos de fontes desconhecidas.

Você pode Parimatch baixar o aplicativo para iOS tanto do site oficial como do AppStore. Se você escolher o site, ele o redireciona automaticamente para a página oficial do aplicativo na loja oficial da Apple. Você também pode ir para a App Store e procurar o aplicativo móvel.

O que há de diferente na versão móvel

Se você não estiver satisfeito com a forma como o aplicativo funciona, então você pode usar a versão móvel do site Parimatch. Ela é praticamente idêntica ao site móvel. Lá você poderá usar a mesma funcionalidade, fazer apostas, jogar jogos de cassino, depositar e retirar dinheiro. A velocidade continua a mesma, mas você não poderá definir notificações. Além disso, às vezes as configurações de login podem ser derrubadas, como acontece quando você visita qualquer website.

Como se inscrever para o aplicativo móvel

Você não precisa se registrar antes do Parimatch download, você pode fazer isso já no aplicativo. Lá você poderá criar uma nova conta usando seu e-mail e número de telefone, ou você pode fazer o login através das redes sociais.

No entanto, você só poderá retirar dinheiro depois de ter verificado sua conta. Para fazer isso, você precisa preencher um formulário de solicitação completo em seu gabinete pessoal, e depois fornecer à administração do site uma foto de passaporte ou outros documentos que possam provar sua identidade.

A verificação não levará mais de duas semanas, e depois disso você poderá retirar dinheiro de sua conta sem nenhum problema.

Que bônus você pode obter no aplicativo móvel

Após o registro, você pode inserir seu Parimatch app login e receber qualquer bônus que o site ofereça. Por exemplo, como por exemplo:

Bônus de primeiro depósito. Ao depositar sua conta pela primeira vez, você pode receber até 500 reais brasileiros. Qualquer quantia que você deposite em sua carteira, você a duplicará com este bônus. Entretanto, você precisará ganhá-lo de volta mais tarde, para fazê-lo você precisará apostar em qualquer evento esportivo com uma probabilidade mínima de 2,0.

Bônus de Aposta Expressa. Faça apostas expressas, que o Parimatch marque, e aumente seus ganhos.

Seguro para apostas. Você pode fazer um seguro de 100% em sua aposta e receber de volta o valor total se não ganhar. Esta oferta é válida apenas para a primeira aposta de 80 reais ou mais, assumindo que você fez uma aposta em um evento com chances de 1,5 ou mais.

Estes não são todos os bônus que o aplicativo oferece. Você também pode receber cashback, apostas grátis, freespins e muito mais.

Que tipo de apostas você pode fazer no aplicativo Parimatch

No Parimatch betting app você poderá apostar em uma variedade de esportes. Por exemplo, aqui é dada muita atenção ao futebol. Para este esporte, são oferecidos 350-400 mercados todos os dias. Você poderá apostar em foras, pequenas, faltas e muito mais. Para eventos impopulares, há cerca de 20 a 30 posições disponíveis.

Se você é fã de basquete, você pode apostar na NBA. Previsões sobre três pontos, faltas e roubos estão disponíveis. Na alta temporada, você pode apostar em 40 torneios de basquete ou mais.

Se você gosta de voleibol, há muita ação para mantê-lo entretido. Você pode apostar em pontuações, handicaps e muito mais.

Para os fãs do tênis, o aplicativo oferece 40-60 mercados para eventos de tênis populares e 20-30 mercados para eventos menos populares. Você poderá apostar nos torneios do Grand Slam, por exemplo, no aplicativo.

Parimatch também não decepciona aqueles que amam o eSports. Você poderá apostar no Dota 2, StarCraft, LOL, King of Glory, Counter-Strike e muitos outros jogos.

O Parimatch app tem uma margem média de 4-6%. Você pode apostar não apenas antes de uma partida, mas também durante as apostas ao vivo. A margem para estes eventos varia de 6% a 8,5%. Cerca de 40 mercados estão disponíveis para jogos de futebol populares.

Além de eventos esportivos, as apostas em eventos políticos, show business e YouTube também estão disponíveis.

Cassino móvel

O aplicativo Parimatch não está limitado apenas às apostas esportivas. Você também pode desfrutar de mais de 9.000 jogos de cassino. O software Parimatch é fornecido por mais de 50 grandes desenvolvedores.

Dentro do aplicativo, você encontrará mais de 8.700 caça-níqueis com diferentes bônus, número de carretéis, linhas de premiação, temas, etc. Há muitos caça-níqueis com altos pagamentos e jackpots progressivos.

Além dos caça-níqueis, você encontrará roleta, bingo, jogos de TV, pôquer e muito mais no aplicativo. Uma das melhores seções é o cassino ao vivo, onde você pode desfrutar dos jogos enquanto interage com um verdadeiro crupiê.

Métodos de depósito e saque no aplicativo

O Parimatch app permite que você utilize uma ampla gama de métodos de pagamento que são fáceis de usar no Brasil:

Boleto;

PIX;

PicPay;

Litecoin;

Ethereum;

Bitcoin;

Loteria,

O depósito mínimo no aplicativo é de apenas 1 real brasileiro se você usar o sistema PIX. Para moedas criptográficas, o valor mínimo de depósito é de 12 reais. O valor mínimo de saque está entre 30 a 50 reais. Os depósitos são recebidos instantaneamente e a velocidade de saque é de algumas horas.

Isto conclui a Parimatch app review. Se você quiser fazer apostas lucrativas em esportes, jogar incríveis jogos de cassino e ganhar dinheiro, escolha o aplicativo Parimatch!