Em Novo Itacolomi, neste dia 1º de janeiro, um Fiat Palio de São Bernardo do Campo -SP, capotou na Rodovia do Milho, PR-170, na curva da Igreja do Bairro dos Poloni, trecho sentido Borrazópolis. A Polícia Rodoviária não foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações, não houve feridos.

Com informações do Blog do Berimbau