Padre João Paulo de Marumbi contraiu covid

No município de Marumbi, o padre da cidade, testou positivo para a covid-19. O religioso, João Paulo Penco, que comanda a Paróquia Senhor Bom Jesus, fez o comunicado no final de semana, dias 05 e 06 de junho, de 2021, (sábado e domingo).

A nota do padre revela a seguinte informação: “Boa tarde caros paroquianos! Agora pouco fiz o teste rápido na farmácia para Covid-19 e deu positivo. Quem teve contato comigo, por favor, se isole e faça o teste o mais rápido possível, Todas as atividades da Igreja estão suspensas por 14 dias, sendo assim, voltaremos com as missas presenciais no dia 19 de junho. Deus abençoe a todos e nos livre desse mal”, assinado Pe. João Paulo Penco.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Juliana, o padre está bem de saúde e fará um exame, em 08 de junho, para avaliar os pulmões.

Com informações do Blog do Berimbau