Ônibus tomba após colisão em Cambé

A PRF atendeu dois acidentes praticamente no mesmo local, por diferença de horas.

Acidentes ocorreram ontem sábado (27/02)

1º acidente ocorreu na BR 369 km 157, 8 sentido Cambé/Londrina.

O motorista ao acessar a alça de acesso da PR 445 perdeu o controle da direção, tombando sobre a pista e derramando aproximadamente 32 toneladas de soja sobre a via, o motorista com lesões leves e encaminhado ao hospital da Zona Norte de Londrina

2º acidente ocorreu na 369 km 162 sentido Cambé/Rolândia, o caminhão perdeu o controle da direção e chocou na parte traseira do ônibus fazendo ele tombar sobre a pista.

No ônibus havia aproximadamente 40 pessoas, funcionários de uma mesma empresa e foram encaminhados aos hospitais da região com ferimentos leves, médios e moderados .

Fonte PRF. Colaborou Marcelo