Ocorrências policiais atendidas pela Polícia Militar na região nesta sexta-feira (25)

São Pedro do Ivai 09h00min Natureza Ameaça Endereço R. Carlos Silva

Relata a solicitante a senhora _____, que estava na residência de sua mãe a senhora ________, quando um senhor chamado ______ começou a reclamar com ____ sobre o as ações do filho da solicitante. Que as reclamações de ___é que o filho da solicitante fica empinando a bicicleta na rua, relata ___ que depois das reclamações, ____ ameaçou bater no filho dela e desejou a morte da criança com a seguinte frase, “ tomara que pegue corona e leva essa criança embora daqui”. Diante dos fatos a solicitante foi orientada.

Mauá da Serra 10h Natureza Abordagem de suspeitos Local Avenida Ponta Grossa

Em patrulhamento foi avistado duas pessoas aparentando observar pessoas que estavam na fila da lotérica. Diante do fato foram abordados e verificado que se trata de ___, 42 anos, e ___, 24 anos, em busca pessoal nada foi localizado. Os abordados relataram que são andarilhos e estavam apenas descansando. Verificado a situação criminal, estavam em situação livre, sendo verificado que o segundo contém várias passagens anteriores pelos crimes de furto e roubo. Diante do fato os abordados foram orientados e liberados no local.

Mauá da Serra 10h30min Natureza Furto Qualificado Endereço Rua Leodantes da Fonseca

Compareceu ao DPM o solicitante, relatando que tem um comércio (bar) no endereço citado e que neste dia ao chegar no local verificou que foi arrombado a janela lateral, onde levaram aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em moedas, 7 caixas de cerveja contendo 12 latas cada da marca Skol, um rádio mp3 porte pequeno e uma carteira contendo os documentos pessoais RG, CPF, cartão de débito do banco Bradesco no nome do solicitante. Foi feito buscas nas imediações para ver se tinha algum vestígio, porém nada localizado.

Marilândia do Sul 11h20min Natureza Furto qualificado Endereço Av. Santiago Lopes José

Relata a solicitante que em data de hoje, durante a madrugada, foi informada pelo guarda noturno que seu estabelecimento comercial denominado Mercado São Marcos havia sido arrombado. Foi até o local e percebeu que o cadeado da porta da frente havia sido arrombado, durante a conferência da mercadoria no interior do estabelecimento notou que o caixa foi danificado, do interior foi subtraído uma pequena quantia em dinheiro e moedas. Em data de hoje, após buscas, localizou a gaveta do caixa próximo ao terminal rodoviário, juntamente com as contas de luz, água e outros documentos, o cadeado arrombado foi encontrado enterrado próximo ao parquinho nas proximidades da rodoviária. Acredita que o autor tenha usado um pé de cabra para arrombar seu estabelecimento.

Califórnia 12h Natureza Abordagem de suspeitos Local Avenida Ponta Grossa Centro

Durante patrulhamento foi visualizado um veículo polo de cor vermelha com placas M___ o qual seu condutor demonstrou um certo nervosismo, sendo então abordado e identificado o seu condutor como ___, nada de ilícito foi localizado com o mesmo porém este não possui carteira nacional de habilitação. Diante dos fatos foram lavradas as devidas notificações e o veículo recolhido ao pátio do Detran.

Marumbi 15h15min Natureza Violência Doméstica Local Rua Vereador João Fuzetti

Conforme relatou a solicitante, ter sido agredida com chutes e que momentos antes da chegada desta equipe o autor havia se evadido pelos fundos a residência em que moram, a equipe então realizou patrulhamento com fim a encontrar o suspeito. Sem sucesso foram feitas orientações à vítima quanto aos seus direitos de representação, à posteriori confeccionado o presente boletim de ocorrência.

Mauá da Serra 16h Natureza Receptação Local Rua Leodantes da Fonseca

Após a equipe ter conhecimento do furto qualificado ocorrido durante a noite do dia 24/09/2020, onde foram levados sete caixas de 12 latas de cerveja marca skol, certa quantia em moedas e carteira com documentos, foi possível verificar através de câmera de monitoramento cedido pela prefeitura municipal que uma pessoa do sexo feminino dava cobertura a dois indivíduos do sexo masculino para adentrar ao estabelecimento e praticar o crime de furto qualificado, onde arrombaram uma janela e levaram vários objetos do local. A equipe reconheceu a mulher sendo a pessoa de ___, 18 anos, moradora próxima de onde ocorreu o crime. Deslocado a residência onde a suspeita mora, foi feito contato com ela e indagada se a mesma tinha conhecimento do crime ocorrido e se era ela que estava no local e horário verificado pelas câmeras, onde relatou que era ela que estava no local mas desconhecia tal fato. Indagada o que fazia no local naquele horário, informou que teria ido até uma casa de lanche próximo e comprado 6 lanches. A equipe então resolveu ir até a casa de lanche indicado por ela, sendo confirmado pela proprietária que a mesma comprou os seis lanches pagando com grande quantidade de moedas e que fez a troca de uma caixa de cerveja não gelada por outra gelada da marca Skol. Diante da grande suspeita das moedas e as bebidas serem objeto do crime, a equipe retornou ao local e em nova conversa com a mesma, está informou que as bebidas eram furtadas e quem praticou o crime foi seu irmão menor de idade ___, 16 anos, e outra pessoa que não quis informar o nome. Foi visualizado próximo ao portão da residência que tinha grande quantidade de latas vazias da mesma bebida citada, sendo relatado por ela que as latas vazias foram consumidas durante a noite e também tinha duas caixas de cerveja skol, todas oriundas do crime acima relatado. Foi feito contato com o Delegado da comarca, onde orientou a qualificar todos os envolvidos e fazer a apreensão das bebidas, para em data oportuna ser feito os procedimentos cabíveis quanto aos autores.

Jandaia do Sul 16h37min Presos Homem, 37 anos, Mulher, 36 anos Natureza Furto Simples Local Br. 369 – Estrada do Distrito de São José

Que após solicitação via 190 à equipe de serviço deslocou até ao endereço citado, onde segundo informações repassadas havia ocorrido um Furto de aparelho celular. No local à vítima Senhor _____ relatou que estava fazendo atendimento no balcão de sua lanchonete e que teria deixado seu aparelho celular Samsung J2 Prime em cima de uma cadeira na parte externa, sendo que logo após percebeu que o mesmo havia sido furtado. Segundo à vítima o mesmo possui imagens de monitoramento do local, que acabou flagrando um indivíduo furtando seu aparelho celular e colocando no bolso da bermuda. Que segundo informações o autor do furto esteve juntamente com outras três pessoas no local em um veículo Gm Corsa de cor preto, sendo que logo após saíram do estabelecimento e tomaram sentido à Chácara _____ que fica nas proximidades da BR369. A equipe de serviço deslocou até à referida chácara, logrando êxito em abordar um masculino com as mesmas características observadas no vídeo, sendo o autor do furto identificado por ______ 37 anos, que estaria juntamente com às pessoas mencionadas pela vítima, não assumindo a autoria do furto, foi então encaminhado até à Sede desta Cia Pm para averiguações, onde na confecção do referido Bou, o Senhor _____ confessou que havia pego o aparelho celular e teria solicitado para Senhora ______ guardar o referido aparelho, que ao questionar ____, a mesma informou o local onde o telefone estaria guardado, sendo novamente deslocado até a chácara e localizado o aparelho. Diante dos fatos foi dado voz de prisão à _____ e encaminhado juntamente com _____ e o aparelho celular até a delegacia de Jandaia para providências.

Kaloré 17h55min Natureza Abordagem de Suspeitos Endereço Av. Paraná

Em patrulhamento a equipe avistou e deu voz de abordagem a ___, 22 anos, e durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. O abordado foi orientado e liberado. Mauá da Serra 18h Natureza Estelionato Endereço Avenida Ponta Grossa Compareceu no DPM o solicitante, relatando que recebeu um telefonema dizendo ser sobrinho do mesmo pelo nome de ___, morador da cidade Campinas, estado de São Paulo, e que estava vindo para casa do solicitante e que seu veículo quebrou no caminho, onde fez o pedido ao solicitante que depositasse certa quantia em sua conta, sendo aceito pelo solicitante que fez a transferência de dinheiro para a conta na agência 0013 da Caixa Econômica, operação 023, conta 2326-4, no nome de ___. Cerca de três horas após a transferência feita, o solicitante resolveu ligar em um número antigo de seu sobrinho, onde verificou que tinha caído em um golpe. Diante do fato a equipe orientou a vítima a procurar a Delegacia da Polícia Civil, haja visto que a agência bancária já se encontrava fechada para possível bloqueio do valor transferido.

Cambira 18h06min Natureza Ameaça Endereço Travessa Grécia

Após solicitação de ______, de 26 anos de idade, repassada via COPOM, esta equipe deslocou até sua residência para prestar atendimento em situação de ameaça. No local, relatou que fora ameaçada por seu ex namorado de nome _____ de Campos, de 23 anos de idade, nos seguintes termos: “se você se engraçar com outro homem eu te mato”, “vou cortar suas asas”, “se algo acontecer com nossa filha você está perdida”. Salienta que o mesmo costuma ser agressivo em suas palavras e atos, exigindo que faça valer a sua vontade no tocante às visitações à filha, motivo pelo qual não admite que a solicitante tenha demais compromissos, tampouco não possa recebê-lo. Face ao exposto fora lavrado o respectivo registro, abstendo-se a solicitante de representação legal contra o autor dos fatos.

Rio Bom 20h00min Natureza Lesão Corporal Endereço R. Jitswiti kishima – Centro

A Equipe recebeu solicitação de funcionários do Pronto Atendimento Municipal informando que a vítima estava no local e teria sido agredido pela pessoa de _____. Em contato com a vítima, nos informou que devido a má convivência do autor com a família, o mesmo o abrigou em sua residência e hoje por volta das 20h00min; o autor chegou embriagado e sem motivou o agrediu com uma pá de ferro, lesionando-o na canela direta, mão esquerda e cotovelo esquerdo. Devido a gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada ao Upa de Apucarana. A Equipe realizou patrulhamento em toda a cidade, em especial nos bares e na residência dos pais do autor, mas não foi localizado.

California 20h07min Natureza Ameaça Endereço R. Itamoa

Solicitante relatou que teria uma mulher na porta de sua casa fazendo diversas ameaças contra ela. No local feito contato com a solicitante senhora ____, a qual relatou que a pessoa de _____ fez várias ameaças contra ela dizendo que iria pega la na rua. Quando a equipe chegou no local a autora já não se encontrava. Feito as devidas orientações a solicitante a qual disse procurar a delegacia para fazer a representação contra mãe e filha em razão às ameaças.

Cambira 22h19min Natureza Furto Simples Endereço R. Natal – Centro

Após solicitação de_______, de 18 anos de idade, repassada via COPOM, esta equipe deslocou até sua residência para prestar atendimento em crime de furto. No local, relatou que sua irmã______, de 16 anos de idade, a qual mora com a mãe em outra residência, veio até sua casa e subtraiu a quantia em dinheiro, este de propriedade de seu pai, o senhor _______, vindo a tomar rumo ignorado. Face ao exposto fora lavrado o respectivo registro, sendo o solicitante orientado quanto aos procedimentos legais a serem adotados, todavia, fora esclarecido quanto ao fato imputado à irmã, enquanto menor e membro da família, tendo livre acesso à residência, e consequentemente, a tudo em seu interior.

Marilândia do Sul 23h58min Natureza Lesão Corporal Endereço R. São Pedro, n. 2401 – Centro

A solicitante informa que a vítima é sua filha e menor de 18 anos, esta estava na praça que fica em frente a residência da família conversando com um rapaz, quando a ex-namorada deste último, motivada por ciúmes, veio a desferir tapas na nuca e puxar o cabelo da vítima, e ainda ameaçou agredi-la futuramente, em seguida se evadiu com rumo ignorado. A Equipe de Serviço esteve no local e orientou as partes.

Kaloré 23h01min Natureza Furto Qualificado Endereço R. Irineu Citino Preso Homem, 26 anos

Após solicitação repassada via Copom dando conta de que na Rua Irineu Citino número __ um indivíduo teria sido flagrado tentando furtar uma residência esta equipe policial iniciou deslocamento. Em contato com o solicitante o senhor _______ morador da referida residência relatou que dentro de sua casa viu ______, ao vê-lo deu-lhe voz de prisão e ao tentar contê-lo no local até a chegada da polícia ____ empreendeu fuga a pé, vindo ser contido na Rua José Darienso número ____ até a chegada desta equipe policial. Quando questionado o senhor _____ manifestou desejo de representar contra o mesmo na forma da lei. Esta equipe policial conteve o autor que não ofereceu resistência, mas que estava agressivo, para tanto esta equipe fez-se o uso de algemas de acordo com a súmula vinculante número 11 do SFT. As partes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para providências.