Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul neste sábado (22)

Data do Registro: 22/10/2022 11:19:33 Endereço: Rua Clementino Puppi , centro – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: FATO NAO CONSTATADO – SEM ILICITUDE Descrição do Fato: Essa equipe foi acionada para atender uma ocorrência onde uma mulher havia levado um chute de um masculino. Fora realizado patrulhamento no local mas nenhuma pessoa aguardava a equipe. Feito rondas nas proximidades com intuito de encontrar a mesma, porém sem êxito.

Data do Registro: 22/10/2022 14:22:26 Endereço: RODOVIA BR TREZENTOS E SESSENTA E NOVE, 469, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: FATO NAO CONSTATADO – SEM ILICITUDE Descrição do Fato: Esta equipe foi solicitada para atender uma briga generalizada na BR 369. Fora visualizado algumas pessoas próximas ao Trevo que dá acesso à cidade de Jandaia do Sul. Os mesmos informaram que havia ocorrido um desentendimento entre dois funcionários do contorno, que ambos ja haviam até saído do local, mas estava tudo certo e resolvido. Foram orientados.

Data do Registro: 22/10/2022 17:04:17 Endereço: RUA MARUMBI, 110, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: AMEACA Descrição do Fato: Equipe policial foi acionada pela central 190 para atender uma situação de ameaça, no local feito contato com a solicitante XXXX 22 anos, informou a equipe que seu marido XXXX 27 anos, chegou a residência alterado, bêbado, fazendo ameaça e xingando a solicitante. Segundo a solicitante não houve agressão física, a mesma se encontra aparentemente sem lesão, diante dos fatos a solicitante foi orientada pela equipe e deslocou até. Residência de sua mãe onde disse que vai ficar até segunda feira.

Data do Registro: 22/10/2022 18:20:59 Endereço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 85, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: PERTURBACAO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO Descrição do Fato: Equipe recebeu chamado para atendimento de violência doméstica. No local, feito contato com a solicitante, a mesma informou que seu irmão estava batendo na janela de sua residência. Segundo a solicitante o mesmo fica atormentando ela. Diante dos fatos, os envolvidos foram orientados.

Data do Registro: 22/10/2022 18:50:33 Endereço: RUA PIRAPO, 773, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL – VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR Descrição do Fato: A equipe policial foi acionada para verificar situação de violência doméstica. No local, feito contato com a vítima ela informou à equipe que seu marido —– a agrediu com um soco no rosto após uma discussão. O autor dos fatos não se encontrava na residência. A equipe realizou patrulhamento nas proximidades, porém o autor não foi encontrado. A vítima apresentava sintomas de embriaguez. No local também se encontrava a amiga da solicitante, a pessoa de Maria. Diante dos fatos, todos foram orientados.

Data do Registro: 22/10/2022 20:50:27 Endereço: PRACA DO CAFE, 196, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: INFRACAO DE TRANSITO – SEM ILICITUDE Descrição do Fato: Durante patrulhamento pela avenida Getúlio Vargas foi visualizado a motocicleta Honda CG / Titan, placa AGN—–, a qual seu condutor transitava pela avenida em alta velocidade, sendo acompanhado e visualizado o mesmo estacionar defronte uma tabacaria localizada na praça do café, onde foi abordado e identificado como ———–, que submetido a revista pessoal, nenhum ilícito foi encontrado, porém ao ser verificado junto ao sistema, foi constatado que o condutor não possuia C.N.H, bem como, a motocicleta possuía pendências administrativas, sendo a mesma recolhida ao pátio da 2ª CIA PM e o condutor liberado no local.

Data do Registro: 22/10/2022 23:36:59 Endereço: RUA DOS PATRIOTAS, 959, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL Descrição do Fato: Após solicitação de funcionários do PAM de Jandaia do Sul relatando que teria dado entrada no local um masculino com ferimentos por arma branca, a equipe se fez presente no local onde após contato com ——- —–, o mesmo passou a relatar que estava em um bar no bairro Vila Rica e entrou em vias de fato com um outro frequentador do local, que em determinado momento o agressor, de posse de uma faca, desferiu dois golpes contra sua pessoa, vindo a causar lesões em seu ombro esquerdo e dorso. Em seguida o mesmo saiu, tomando rumo ignorado. Que indagado sobre o nome do autor e a localização do bar onde estava, ——— disse desconhecer, não sabendo informar nenhuma característica do autor, sendo a vítima orientada.

Data do Registro: 23/10/2022 02:50:59 Endereço: RUA JOAO BATISTA MORTEAN, 1098, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: POLICIAMENTO PRESENÇA Descrição do Fato: No local foram abordados as pessoas de ———- e ————, os quais relataram que somente estavam tendo uma discussão, que———negou que tivesse sido atropelada e que———— não teria a agredido, dispensando a presença da equipe policial.

Data do Registro: 23/10/2022 04:34:19 Endereço: RODOVIA BR TREZENTOS E SESSENTA E NOVE, 469, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: POLICIAMENTO PRESENÇA Descrição do Fato: No local já se fazia presente a ambulância da Defesa Civil, onde atendia um masculino que estava deitado na pista de caminhada com um nível de embriaguez elevado a ponto de não conseguir repassar seu nome, não sendo possivel sua identificação.