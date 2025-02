Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta quarta (19)

Data do Registro: 19/02/2025 07:47:52 Endereço: PRAÇA DO CAFE, CENTRO – JANDAIA DO SUL.

No local relatou o sr XXXX, que trabalha de fiscal da prefeitura municipal de Jandaia do Sul, e que novamente fora ameaçado de morte pela pessoa que conhece como XXXX, que foi realizado Patrulhamento pelas imediações e a autora não foi localizada.

Data do Registro: 19/02/2025 11:13:05 Endereço: RUA JOSE FERREIRA, SÃO JOSÉ – JANDAIA DO SUL.

No local relatou a solicitante que possui medida protetiva contra seu ex convivente —-, que o mesmo descumpriu a referida medida se aproximando da sua residência, ainda a cercou em via pública impedindo sua circulação, em seguida o mesmo fugiu tomando rumo ignorado. A vítima foi orientada.

Data do Registro: 19/02/2025 16:25:25 Endereço: AVENIDA DOUTOR GETÚLIO VARGAS, CENTRO – JANDAIA DO SUL

No local relatou a sra XXXX 38 anos, proprietária da loja XXXX, que adentrou em seu estabelecimento um masculino, o qual já teria sido identificado anteriormente como XXXX, o qual já faz três semanas que persegue a solicitante reiteradamente, já teria inclusive registrado o boletim de ocorrência 2025/XXXX, e que nessa data ele entrou no estabelecimento com uma tesoura onde suas funcionárias se sentiram ameaçadas, que o mesmo relatou para XXXX o seguinte dizeres “eu quero você” não sendo a primeira vez que isso acontece, perturbando o seu serviço e ameaçando suas funcionárias diariamente, que o autor já havia se evadido do local e a vítima foi orientada.

Poucos minutos depois, após a saída desta equipe do local, novamente foi realizado uma chamada via Copom onde XXXX informou que XXXX havia retornado a sua loja dessa vez por medo foi fechado a porta impedindo que o XXXX entrasse que o mesmo ficou muito nervoso quebrou a sua moto que estava na frente da loja sendo abordado por esta equipe, no qual foi encontrado em sua cintura uma tesoura e um invólucro plástico contendo 19,3 g de substância análoga a maconha.

Diante dos fatos e da vontade de representação criminal o XXXX foi conduzido até a delegacia para as providências cabíveis.

Data do Registro: 19/02/2025 18:23:15 Endereço: AVENIDA DOUTOR GETÚLIO VARGAS, CENTRO – JANDAIA DO SUL.

Conforme o boletim de ocorrência número XXXX/25 em que foi abordado a pessoa de XXXX, que o mesmo foi submetido a revista pessoal sendo localizado no bolso de seu shorts um invólucro plástico contendo 19,3 gramas de substância análoga a maconha, que para efeitos deste registro de ocorrência, em consonância com o decidido no RE 635.659/STF, deve ser desconsiderada a utilização termo circunstanciado de infração penal, a qual permanece consignada nos autos apenas para fins de marcação das audiências junto aos juizados especiais criminais. Após a lavratura XXXX foi liberado e sua motocicleta apreendida por pendências administrativas.

Data do Registro: 19/02/2025 20:54:56 Endereço: RUA JOSE MIGUEL LOPES VILLAR, CENTRO – JANDAIA DO SUL.

Esta equipe policial foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local a vítima, XXXX, relatou que seu companheiro, XXXX, chegou embriagado e agressivo, iniciando uma discussão.

Durante o desentendimento ele desferiu um soco em seu rosto, causando um hematoma no lado esquerdo da face. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor e encaminhado para delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as devidas providências.

A vítima foi conduzida ao PAM de Jandaia do Sul para a realização do exame de lesão corporal e, posteriormente, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para prestar queixa.

