Nutricionista que presta serviços em Jandaia sofre acidente

(Berimbau) A jovem Daiane Tavares, nutricionista, de Borrazópolis, que presta serviços para alguns municípios da região, como Jandaia, Cambira e Novo Itacolomi, sofreu um acidente neste dia 20 de janeiro, de 2021, no início da tarde. Na Rodovia do Milho, PR-170, saindo de Novo Itacolomi para Borrazópolis, o veículo deslizou em uma curva, na altura do bairro Marrecas. Daiane chegou a ser socorrida e levada para um Hospital de Apucarana, mas sem gravidade. No momento do acidente, a pista estava escorregadia por conta a chuva. O carro, um Prisma, sofreu danos consideráveis.