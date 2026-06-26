Fiscalizações de trânsito resultam em apreensões de carro e motocicleta; acidente por falha nos freios também mobiliza PM em Jandaia do Sul

A Polícia Militar de Jandaia do Sul registrou, na quinta-feira (25), três ocorrências relacionadas ao trânsito que terminaram com a apreensão de dois veículos por irregularidades administrativas e o atendimento de um acidente com danos materiais.
A primeira ocorrência foi registrada por volta das 16h44, na Rua Plácido Caldas, região central da cidade. Durante patrulhamento, os policiais abordaram um Fiat Palio Young após o motorista demonstrar comportamento considerado suspeito ao avistar a viatura. Na fiscalização, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, de 28 anos, porém os policiais constataram que ele precisava reiniciar o processo de habilitação. Além disso, o veículo estava com débitos junto ao Detran e licenciamento vencido desde 2022. O automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran, sendo lavradas as notificações de trânsito. O motorista foi orientado e liberado.
Mais tarde, às 17h42, a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito na Rua Francisco Ambrósio, no cruzamento com a Rua Gregório Pozza. Conforme relato da motorista de um VW Gol, de 50 anos, o veículo apresentou falha no sistema de freios, fazendo com que descesse de ré e atingisse a lateral traseira de um Toyota Corolla que estava estacionado. A colisão provocou apenas danos materiais. Durante a verificação, os policiais constataram que o Gol também possuía débitos junto ao Detran. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio, sendo confeccionado o boletim de acidente de trânsito (BATEU) e aplicada a notificação cabível.
Já por volta das 19h16, durante patrulhamento na Rua Presidente Kennedy, a Polícia Militar abordou uma motocicleta Honda CG 125 que transitava em alta rotação e apresentava a seta direita quebrada. O condutor, de 24 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Na fiscalização, foi constatado ainda que a motocicleta estava com o licenciamento irregular e possuía as numerações de chassi e motor parcialmente suprimidas, característica compatível com veículo baixado administrativamente para sucateamento pelo Detran de Minas Gerais. O motociclista informou que adquiriu o veículo após a baixa, realizou reparos e voltou a utilizá-lo em vias públicas. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran para as providências cabíveis. Como não houve elementos que configurassem flagrante delito, o condutor foi orientado e liberado no local.
As três ocorrências foram registradas sem ilicitude criminal, sendo adotadas as medidas administrativas previstas na legislação de trânsito.
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