Sexta-feira (22) o Santa Maria Futsal receberá o São João Futsal, no Ginásio Osmar Panício a partir das 20h15, com partida válida pelo Grupo C do Campeonato Paranaense de Futsal SUB-20.

Santa Maria Futsal ⚽ X ⚽ São João do Ivaí

🗓 Sexta-feira – 22/07 – 20h15

📍 Ginásio de Esportes Osmar Panício

📍 Jandaia do Sul-PR

