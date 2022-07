Ocorrência registrada nesta sexta-feira (1) na Rua Pirapó. O ladrão aproveita que o morador sai para trabalhar durante o dia e invade a residência.

No local, os policiais realizaram contato com a vítima que informou que saiu para trabalhar por volta das 8h da manhã e, ao retornar por volta das 17h, notou o cadeado do portão estourado e a porta da sala arrombada. No interior da residência encontrou a casa toda revirada.

Do local foi levada uma televisão de 32 polegadas. A vítima foi orientada.