Município de Jandaia do Sul participa de evento dos Núcleos de Cooperação Socioambiental em Faxinal

O município de Jandaia do Sul, representado por Beatriz Soares Batista, chefe de Gestão Ambiental, está participando do encontro dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, que acontece hoje (27/02) em Faxinal. O evento, que segue até as 17h, reúne representantes do poder público municipal, associações e instituições para discutir soluções ambientais e sociais para a região.

A abertura contou com falas do prefeito de Faxinal, Hermes Antônio Santa Rosa, e de Bruno Tresse, representante do Núcleo de Cooperação Socioambiental. Durante as discussões, Beatriz destacou a importância da iniciativa:

“Este encontro é fundamental para unirmos forças e construirmos soluções para os desafios ambientais e sociais da nossa região. A cooperação entre diferentes instituições nos dá a oportunidade de planejar ações estratégicas que realmente impactem nossas comunidades.”

O evento faz parte de uma série de encontros promovidos pela Itaipu Binacional, por meio do programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com o Itaipu Parquetec. A iniciativa busca fortalecer a governança participativa e estruturar agendas coletivas para enfrentar desafios locais, seguindo a abordagem da “teoria da mudança”, que reforça a necessidade de planejamento estratégico para gerar transformações efetivas.

Durante o encontro, os participantes foram divididos em grupos para tratar de problemáticas como cadeia de valor, desemprego, saneamento e resíduos. Sobre essa dinâmica, Beatriz comentou:

“Estamos discutindo temas essenciais e idealizando juntos soluções. Até o final do encontro, sairemos com um plano de ação concreto para enfrentar esses desafios e transformar nossa realidade.”

A participação do município de Jandaia do Sul reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a busca por soluções inovadoras para os desafios ambientais e sociais da região. A agenda segue com debates e planejamentos até as 17h, consolidando uma rede ativa e comprometida com essas questões.

