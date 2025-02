Mulheres furtam produtos em farmácia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h05 desta quinta-feira (12).

Conforma a PM, a equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma unidade das Farmácias São João. A solicitante relatou que três mulheres furtaram produtos do local.

As imagens do sistema de monitoramento mostraram as mulheres subtraindo produtos de uma gôndola e escondendo-os debaixo de suas vestes. A equipe realizou patrulhamento, mas não localizou as suspeitas. As imagens foram encaminhadas à polícia judiciária.

.