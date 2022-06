Mulher teria sido empurrada de veículo em movimento

A equipe ROTAM de Jandaia do Sul realizava patrulhamento quando foi solicitada por um transeunte que informou que uma mulher estava caída na via, próximo a Emater.

Os policiais foram ao local, próximo a linha férrea, onde se depararam com uma senhora que relatou se chamar Maria e que estava em um veículo juntamente com seu amásio, quando este começou a agredi-la e depois a empurrou do veículo em movimento.

Ela foi socorrida pela equipe da Defesa Civil com dor no crânio e no braço.

Os policiais saíram em patrulhamento para localizar o veículo.