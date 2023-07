Mulher se entrega após invadir igreja e ameaçar se suicidar em Arapongas

Uma mulher que invadiu as dependências da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no Conjunto Corina Pugliese, em Arapongas, Norte do Paraná, se entregou no início da tarde desta quarta-feira (12). A informação inicial era de que ela teria feito o padre refém, porém o pároco não estava presente na igreja no momento. Segundo relatos dos moradores do bairro, em uma missa recente, a mulher teria expressado seu amor pelo padre Geraldino Rodrigues de Proença.

A mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Arapongas para receber avaliação médica. Informações obtidas pelo site TNOnline indicam que ela não sofreu ferimentos durante o incidente.

Durante quase três horas, a mulher permaneceu trancada no banheiro da igreja, ameaçando cometer suicídio, porém acabou se rendendo às autoridades. Uma grande operação policial foi montada no local, e acredita-se que a mulher estivesse armada com uma Airsoft (arma de pressão), mas essa informação ainda não é oficial. A Polícia Militar planeja conduzir uma entrevista coletiva em breve para esclarecer os detalhes do ocorrido.

Segundo relatos de testemunhas no local, a suspeita estaria observando a igreja por cerca de uma semana. Moradores afirmam que ela não é residente da região e que câmeras de segurança registraram sua presença nos arredores nos últimos dias.

A invasão ocorreu quando a mulher entrou na igreja alegando que gostaria de se confessar e, em seguida, teria apontado uma arma para sua própria cabeça. Com a chegada da polícia, ela se trancou no banheiro.

Testemunhas afirmam que a suspeita pode estar passando por um surto psicótico. Há relatos de que ela teria desenvolvido uma obsessão pelo padre, de quem teria recebido aconselhamento e se apaixonado. No entanto, essas versões ainda não foram confirmadas pelas autoridades nem pelo padre em questão.