Mulher furta Del Rey em São Pedro do Ivaí e bate em viatura em Maringá

No final da tarde deste sábado (24), uma jovem de 19 anos foi presa após uma intensa perseguição policial em Maringá. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a motorista conduzia um automóvel Del Rey que havia sido furtado mais cedo na cidade de São Pedro do Ivaí.

Durante um patrulhamento na região central de Maringá, a equipe da PM avistou a motorista e iniciou a perseguição. A jovem, por sua vez, fugiu por várias ruas e avenidas da cidade, até que bateu de frente com uma das viaturas da polícia.

Após a colisão, a mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá.

O FURTO

Data do Registro: 24/06/2023 12:58:13

Endereço: rua Dionísio Pelossari, centro – SÃO PEDRO DO IVAÍ

Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

Descrição do Fato: Relata a vítima que deixou o seu veículo Del Rey, estacionado em via pública, com a porta aberta e a chave na ignição, pois iria carregar um sofá no porta malas e adentrou a residência por cerca de 2 min e ao sair não encontrou mais o seu veículo, tendo uma senhora presenciado o furto e disse que o autor teria o cabelo vermelho. Diante dos fatos a equipe iniciou patrulhamento em busca do veículo, porém, não houve êxito em encontrá-lo, sendo a vítima devidamente orientada. Em diligências chegou até o conhecimento desta equipe que a autora do furto seria _____________. E que a mesma teria seguido com o veículo sentindo Itambé. Então a equipe repassou as informações para o COPOM. Realizamos buscas no distrito de Marisa e até próximo à entrada de Itambé porém até o momento nada foi localizado.