Uma mulher de 60 anos foi atropelada por um VW Polo no final da tarde desta segunda-feira (26).

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Souza Naves com a Presidente Kennedy, esquina do Auto Posto Pioneiro.

A equipe do SAMU socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital de Providência com um provável trauma de tórax.

O motorista disse que teve a visão prejudicada pelo sol. A Polícia Militar esteve no local para os precedimentos de praxe.