Mulher diz que foi agredida e roubada durante a madrugada na Getúlio Vargas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 3h56 da madrugada desta terça-feira (3).

Segundo a PM, após solicitação, a equipe de serviço deslocou até a Avenida Getúlio Vargas, onde segundo informações repassadas, uma mulher havia sido agredida e roubada.

No local foi identificada a pessoa, aparentando esta estar sob efeito de álcool, que relatou que estaria nas proximidades de um estacionamento que fica na Av. Getúlio Vargas, quando acabou sendo abordada por dois indivíduos conhecidos, sendo que um deles teria lhe agredido com socos na região do tórax e logo após roubou a quantia de R$ 220 que estava em seu bolso, e ambos se evadiram do local tomando rumo ignorado.

Ainda conforme a PM, a vítima já é conhecida no meio policial e acabou sendo devidamente orientada a comparecer na delegacia para representar contra os autores do fato. Após às orientações a mesma decidiu por procurar atendimento médico no Hospital Nossa Senhora de Fátima, pois se queixava de algumas dores.

Foi efetuado patrulhamento no intuito de localizar os indivíduos, porém ninguém foi encontrado no momento.