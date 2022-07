Mulher acusa companheiro de agredi-la com mordidas

A ocorrência foi registrada às 22h57 de sexta-feira (8) no Distrito São José em Jandaia do Sul.

A vítima relatou a PM que estava no bar com uma amiga e que seu companheiro foi até o local e a trouxe para casa e, chegando em casa, passou a agredi-la com mordidas no braço e nas pernas. A vítima disse para seu companheiro que iria chamar a polícia, sendo que neste momento ele saiu de casa tomando rumo ignorado.

A equipe policial constatou que a vítima apresentava um pequeno hematoma na perna esquerda. Foi oferecido à vítima apoio para transporta-la para local em que se sentisse mais segura, porém a mesma recusou e disse que preferia ficar em casa.

O acusado tem 24 anos.