Mudas de ipê amarelo são plantadas ao redor do “Meu Campinho” do Jardim Villar

Na manhã deste sábado, 04 de setembro, foi realizado o plantio de mudas de ipê Amarelo da Campanha Floresce Paraná, ao redor do Espaço Comunitário do Meu Campinho , no Jardim Villar de Jandaia do Sul.

A campanha foi lançada pela primeira-dama do Estado do Paraná e Presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa, para comemorar o Dia do Voluntariado, comemorado no dia 28 de agosto.

A Campanha Floresce Paraná simboliza o florescer do nosso Estado na economia, saúde, meio ambiente e em todas as áreas.