Motorista sem CNH e embriagado causa acidente no centro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h36 na Rua dos Patriotas no centro da cidade.

Conforme a PM, a equipe ROTAM foi informada de um acidente, e que o autor estava tentando fugir do local.

Foi realizada a abordagem no condutor do Gol, o qual foi qualificado e constatado que o mesmo não possui habilitação e que o veículo possui débitos. No acidente o condutor do gol acabou esbarrando no veículo VW/T CROSS TSI causando um dano na porta do motorista. O veículo foi checado via app sesp, onde foi constatado que o veículo também possui débitos de licenciamento. O veículo VW/ T CROSS, foi notificado e apreendido ao pátio da Companhia da polícia militar de Jandaia do Sul.

O condutor do veículo Gol foi conduzido até a 2 Cia PM, onde o mesmo realizou o teste do

etilômetro, o qual acusou o resultado 0,56 mg/l; que devido o valor do resultado, foi dada voz de prisão para o mesmo, pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Art. 306 do C.T.B.

O autor foi conduzido para a delegacia de polícia de Jandaia do Sul, para serem tomadas as providências cabíveis. O veículo Gol foi notificado e apreendido.