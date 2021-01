No início da tarde desta terça (5), um caminhão carregado com pedras tombou na Rodovia do Milho, na região de Novo Itacolomi. Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, havia uma vítima presa nas ferragens, que estava inconsciente, e não resistiu aos ferimentos.

Vagner Smaha Pereira tinha 25 anos. Ele conduzia o caminhão e morreu no local.

O caminhão pertence a Transvia Transportes de Prudentópolis (PR).