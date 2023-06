Motorista embriagado provoca acidente com quatro mortes

Nesta quarta-feira (7), um acidente de trânsito próximo ao km 291 da BR-163, em Marechal Cândido Rondon, região Oeste do Estado, resultou na morte de quatro pessoas pertencentes à mesma família.

Três vítimas, todos homens, morreram no local do acidente, enquanto a quarta vítima, uma mulher, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O motorista, sua esposa, seu pai e seu irmão eram de Marechal Cândido Rondon.

O acidente envolveu um caminhão de Cascavel e um veículo de passeio da família, um Palio, que estava parado no acostamento aguardando para acessar uma estrada rural.

O motorista do caminhão, que seguia no sentido contrário, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente com o carro. A PRF constatou que o condutor do caminhão apresentava sinais de embriaguez e, por essa razão, foi preso.