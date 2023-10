Motorista de caminhão é assaltado em Arapongas e liberado em Bom Sucesso

Um motorista de caminhão procurou a Polícia Militar de Bom Sucesso na noite de quinta-feira (26) informando que foi vítima de roubo. Relatou que por volta das 20h, enquanto deslocava com o Ford Cargo 2429 da cidade Maringá para cidade de Londrina, foi surpreendido por uma Saveiro branca na cidade de Arapongas, que fechou o caminhão e dois elementos desceram, um deles com arma em punho, subiram na cabine e sob ameaça de arma de fogo, o fizeram seguir a Saveiro sentindo a cidade de Jandaia do Sul, passando por ela e chegando até o Km 243 da BR 369, próximo à cidade de Bom Sucesso. Segundo ele, entraram em um canavial e o mantiveram dentro da cabine enquanto descarregavam a carga. Após isso saíram levando somente o seu telefone celular e o deixaram no canavial.

No local, os policiais constataram que a carga havia sido jogada no chão e o caminhão continuava no mesmo local, todavia não foi levado nada.

Diante do exposto, foi feito contato com a Polícia Civil, onde foi autorizado que fosse carregado novamente os produtos da carga que estavam no chão, e liberado o caminhão para quem se apresentou como responsável pela transportadora.