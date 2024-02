Motorista conta como aconteceu acidente que tirou a vida de motociclista em Jandaia

O motociclista Nilton Bermudes Junior, de 51 anos, seguia para a agência do Banco Itaú em Jandaia do Sul onde trabalhava. Segundo informações ele morava no Distrito de Pirapó em Apucarana.

Sobre o acidente

Um motociclista morreu na manhã desta sexta-feira (9) após um acidente de trânsito na BR-376, no local conhecido como Trevo da Emater.

O motociclista tentava cruzar a rodovia no sentido centro, quando houve a colisão com uma carreta carregada com calcário que seguia em direção a Maringá.

O condutor da carreta, de 47 anos, estava bastante abalado e disse que ainda tentou frear, mas a moto colidiu no rodado da carreta.