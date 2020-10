Motociclista morre em acidente na BR-376 em Ortigueira nesta manhã de domingo (4)

O acidente ocorreu por volta das 10h no Km 317,1 da BR 317. no qual o condutor de uma motocicleta Honda CBR 600F, placa de Londrina/PR, seguia sentido Mauá da Serra à Ortigueira, quando ao se aproximar de uma curva a sua direita, perdeu o controle do motocicleta, saindo do leito carroçável a sua esquerda, e vindo cair da motocicleta e a colidir com a defensa metálica. Infelizmente apesar do socorro do atendimento médico de urgência da concessionária da via, não veio a resistir aos ferimentos e entrou em óbito no local. A PRF ficará responsável pela confecção do Boletim de Acidente de trânsito.