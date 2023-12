Motociclista fica ferido após colisão com ônibus na Getúlio Vargas

O acidente ocorreu por volta das 23h de sábado (23).

Conforme a PM, a equipe estava em patrulhamento no centro da cidade de Jandaia do Sul, no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Senador Souza Naves, quando se deparou com um acidente de trânsito entre um ônibus e uma motocicleta.

O motorista do ônibus que estava no local informou que estava deslocando na Rua Senador Souza Naves e ao cruzar com a Avenida Getúlio Vargas acabou colidindo com uma motocicleta e que o condutor da motocicleta foi encaminhado para o hospital da cidade

pela equipe do SAMU.

A motocicleta não se encontrava no local e teria sido removida por conhecidos do condutor. No hospital o condutor informou a equipe policial não saber com qual amigo se encontrava sua motocicleta, informou ainda que a motocicleta é nova e não possui placa.

O paciente seria transferido apara o Hospital da Providência para tratamento das lesões.