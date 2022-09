A equipe do SAMU de Jandaia do Sul atendeu uma vítima de acidente de trânsito na BR-376, trevo da Emater em Jandaia do Sul na manhã deste sábado (17).

A colisão envolveu um carro e uma moto.

O motociclista, de 56 anos, sentia dores na coluna. Ele foi atendido no local e encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana.