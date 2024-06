A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h23 deste domingo (16).

Conforme a PM, compareceu na Sede da Cia PM de Jandaia do Sul o solicitante o qual relatou que deixou sua motocicleta HONDA/CG 125 TITAN estacionada na garagem de uma residência localizada no bairro Jd Guadalajara, que o portão da residência encontrava-se aberto, e ao sair do interior da casa constatou o furto de sua motocicleta. A vítima foi orientada.