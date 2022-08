Morre a atriz Claudia Jimenez

Morreu no início da manhã deste sábado (20), a atriz Claudia Jimenez, aos 63 anos. Intérprete de vários personagens marcantes como a empregada Edileuza, de “Sai de Baixo”, e a aluna Cacilda da “Escolinha do Professor Raimundo”, Claudia estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul.

Em 1986, a atriz foi ao médico para curar uma tosse persistente e descobriu que tinha câncer, um tumor maligno no mediastino, atrás do coração. Chegou a ser desenganada. O diagnóstico não se cumpriu, e a atriz curou-se da doença.

As sessões de radioterapia, porém, lhe causaram outro problema de saúde. Os médicos acreditam que o tratamento pode ter afetado os tecidos do coração, o que a obrigou a fazer pelo menos três cirurgias nos anos seguintes.

Com informações do G1