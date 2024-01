Missa de posse do Padre Reginaldo e Diácono Jonas será nesta quinta (1)

A Missa de posse do padre Reginaldo Teruel Ancelmo e do diácono Jonas do Santos será no dia 01/02 às 20h na Igreja Matriz de Jandaia do Sul.

– O Diác. Jonas nasceu no dia 17 de dezembro de 1994 na cidade de Mandaguaçu, sendo batizado no dia 23 de dezembro de 1995, no Santuário São José, em Osvaldo Cruz. É o 2º de dois filhos do casal José Pereira dos Santos e Zilda Mendes dos Santos. Cresceu em Mandaguaçu. Em 2016, após discernimento vocacional, ingressou no seminário diocesano. No dia 28 de janeiro deste ano, na Paróquia

Catedral de Maringá, foi ordenado diácono pelas mãos de Dom Severino Clasen, sendo nomeado diácono a esta Paróquia.

– O Pe. Reginaldo nasceu no dia 19 de maio de 1976 na cidade de Rolândia, sendo batizado no dia 11 de julho, dia de São Bento, na Paróquia São José de Rolândia, no mesmo ano. É o 5º de seis filhos do casal Benedito Anselmo e de Aparecida Teruel Anselmo, falecidos. Cresceu em Iguatemi, distrito de Maringá. Em 1996, após discernimento vocacional, ingressou no seminário diocesano. No dia 24 de julho de 2004, dia de São Charbel, na paróquia Santa Rosa de Lima, Iguatemi, foi ordenado presbítero pelas mãos de Dom Jaime Luiz Coelho, sendo nomeado vigário da Paróquia São Francisco de Assim, em Maringá. Na quarta-feira, 2 de fevereiro de 2005, tomou posse da sua primeira paróquia, Santo Cura d’Ars, em Paiçandu, onde trabalhou por 5 anos de meio. Em janeiro de 2010 assumiu como reitor do seminário ne. de filosofia N. Sra. da Glória, em Maringá, até 2012, quando também serviu às Paróquias do Divino Espírito Santo, Bom Sucesso, e Paróquia São Francisco de Assis, Maringá, por seis meses, além de ser promotor vocacional. No dia 29 de janeiro de 2012 assumiu como pároco a Paróquia Menino Jesus de Praga, em Maringá, onde serviu por três anos e meio. Já de 2015 a 2017 continuou seus estudos em Roma. Retornando ao Brasil, no dia 18 de agosto de 2017, assumiu como pároco a Paróquia Santa Maria Goretti, em Maringá, onde serviu por mais de seis anos. E

agora é acolhido como pároco da Paróquia São João Batista.