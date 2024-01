Menor que vendia crack é apreendido em Jandaia

Nesta quinta-feira (4) a equipe ROTAM, já ciente de informações dando conta de que indivíduos estariam utilizando do estabelecimento localizado na Rua Manoel Parra Morilhas, Jardim Esmeralda para a comercialização de substância entorpecente, realizou patrulhamento pelo local e se aproximou, sendo possível identificar visualmente que um indivíduo masculino, posteriormente identificado como sendo um menor (16 anos), se deslocou até atrás do balcão e dispensou um objeto na cor vermelha.

Foi dada voz de abordagem aos frequentadores e localizado em posse do adolescente a quantia de R$ 668 e identificado o objeto tubular dispensado, onde em seu interior havia 61 porções de crack já embaladas e pronta para a comercialização.

Questionado sobre a procedência do dinheiro e da propriedade da droga, ele afirmou ser de sua propriedade e que o valor com ele encontrado era fruto do comércio do entorpecente.

O proprietário do estabelecimento afirmou não ter ciência sobre o comércio de ilícito no local, contudo afirmou também ter visto o momento em que o menor encaminhado dispensou o frasco com as drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor e conduzido juntamente com a substância e com o dinheiro até a delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.