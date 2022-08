Menor que participou de furto de motocicletas é apreendido em Jandaia

A Polícia Militar (PM) apreendeu nesta quinta-feira (25), em Jandaia do Sul, um jovem de 17 anos que teria participado de furtos de motocicletas em Bom Sucesso.

Com ele foi encontrada uma porção de maconha.

Conforme a PM, Durante patrulhamento pela Rua das Orquídeas no Bairro Mutirão foi visualizado um masculino transitando com uma bicicleta de cor rosa, onde ao avistar a viatura policial arremessou junto ao solo um invólucro de cor branca. Foi dada voz de abordagem onde o menor foi submetido a busca pessoal e nenhum ilícito encontrado, porém o invólucro arremessado era uma porção de substância análoga a maconha pesando 25 gramas.

O indivíduo abordado foi identificado e já é conhecido no meio policial pelo crime de tráfico de drogas, de receptação, furto, e na data de 23/08/2022 na cidade de Bom Sucesso, o menor teria participado juntamente com outros indivíduos em furtos de duas motocicletas, sendo que o mesmo após o furto acabou evadindo se pulando alguns muros de residências e evadiu se do local tomando rumo ignorado.

Diante do ocorrido, foi dada voz de apreensão, sendo necessário uso de algemas para preservar a integridade física do mesmo e da equipe policial, sendo encaminhado juntamente com o entorpecente apreendido até a delegacia.