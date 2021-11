Ayron Henrique Feliciano dos Santos Faria de apenas 4 anos morreu na noite de quinta-feira (04), em um sitio no município de Godoy Moreira, após sofrer uma descarga elétrica.

De acordo com informações o menino estava brincando em um barracão, quando subiu em um monte de esterco de frango, conseguindo alcançar a fiação. A avó estava no local, mas tudo aconteceu em poucos segundos. Foi ouvido um barulho e visto a criança recebendo a descarga. Ayron foi puxado pela avó e ficou desacordado, sendo colocado imediatamente no carro da família e levado para o hospital. O médico tentou reanimar a criança, mas ela não resistiu.