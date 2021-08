Melhores momentos (Judô): Jandaia do Sul sedia 60ª edição do Jogos Universitários do Paraná.

Sábado (28), aconteceu 60ª edição dos jogos universitários do Paraná-Jups e Jandaia do Sul foi sede da categoria Judô. O evento aconteceu no Ginásio de Esportes Osmar Panício.

O prefeito Lauro Junior, o vice prefeito Fifa, o presidente da câmara municipal João Paulo Bosio, o Vereador Fabiano Goulart, o Chefe de Gabinete Ângelo Jamiel, Secretário de Governo Bruno Calixto e Geraldo Wanderley Bezerra do departamento de esporte, estiveram presentes no ginásio de esportes para dar início a competição.