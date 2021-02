Mais um caminhoneiro morre carbonizado após acidente

Neste sábado (06), por volta das 17h uma carreta que transportava um container marítimo tombou e pegou fogo, na rodovia BR-487, entre Águas de Jurema e Luiziânia, próximo de Campo Mourão causando a morte do caminhoneiro.

O SAMU teve reforço aéreo para a tentativa de resgate à vítima presa às ferragens, mas o motorista morreu carbonizado. O trecho da rodovia precisou ser interditado para o trabalho do Corpo de Bombeiros no rescaldo das chamas no veículo e resgate do condutor.

O Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão fez a remoção do corpo para a liberação à família.

(TnOnline)