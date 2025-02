Mais ocorrências em Jandaia: Lesão Corporal e Ameaça

Data do Registro: 24/02/2025 18:28:19 Endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTE

LESÃO CORPORAL

No local relatou a Sra XXXX, que adentrou no seu local de trabalho, a pessoa de XXXX, esta após se exaltar sem nenhum motivo, passou a agredi- lá com tapas, causando algumas escoriações em sua face, em seguida a autora saiu do local. A vítima foi orientada.

Data do Registro: 24/02/2025 20:14:47 Endereço: RUA GRALHA AZUL

AMEAÇA

No local relatou a Sra XXXX que estacionou seu veículo na rua Gralha Azul, quando saíram do local moradores, os quais ameaçaram arremessar pedras em seu carro caso não saísse de frente sua residência, ainda que teria objetos em via pública na frente da casa impedindo a parada de veículos, diante dos fatos, foi feito contato com o morador, identificado como XXXX, o qual relatou que sua mãe, XXXX, teria deixado os objetos na rua e não gostava que ninguém parasse o carro no local, sendo orientado o qual prontamente desobstruiu a via pública, que indagada, a solicitante não manifestou o interesse em representar criminalmente contra os autores, sendo a mesma orientada e as partes liberadas.

25/02/2025 02:46:08 Endereço: RUA ANTONIO DORTE FILHO

LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER

No local relatou a solicitante que seu convivente, XXXX quebrou uma das janelas de sua residência e também à agrediu com socos, apresentando um pequeno hematoma no braço esquerdo, em seguida o mesmo evadiu- se do local tomando rumo ignorado. Que XXXX estaria com uma lesão em uma das mãos devido a ter dado socos na janela da casa. A vítima foi orientada.

