Bom Sucesso: Pessoa procura PM após cair em golpe

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso nesta segunda-feira (20).

Conforme a PM, compareceu no destacamento policial a pessoa de XXXX relatando que acabou caindo em um golpe onde a mesma precisaria transferir via pix a quantia de R$ 47,48 (quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), para ganhar um Pix no valor R$ 3.284,00 (Três mil, duzentos e oitenta e quatro reais).

Informou ainda que a mesma havia encontrado esse link em uma publicação do Facebook em uma página do GOV e que após fazer o Pix, e a mesma não receber o valor de volta, ela foi até a agência bancária onde a orientaram a confeccionar um BOU.