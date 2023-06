Mãe e filha ficam feridas após carro capotar na PR-444

Uma mulher, de 39 anos, e sua filha, de 9 anos, ficaram feridas após sofrerem um acidente de trânsito em um trecho da PR-444, próximo à igrejinha. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima perdeu o controle da direção do carro que conduzia, invadiu a pista contrária e capotou na altura do quilômetro 18. As vítimas foram atendidas pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Mãe e filha tiveram ferimentos leves.