Locomotiva invade residência após acidente em Rolândia

Uma casa foi invadida por uma locomotiva após uma colisão com uma carreta em Rolândia.

Foi no início da tarde deste domingo (18). Após bater na carreta, a composição da RUMO Logística saiu dos trilhos e atingiu uma casa.

Segundo informações, apesar das cenas impressionantes, não houve feridos.

A RUMO enviou a seguinte nota

“Na tarde de hoje (18/02), em Rolândia (PR), uma carreta, em total imprudência e desrespeitando as leis de trânsito, atravessou a preferencial de uma Passagem em Nível devidamente sinalizada, e com o sinal vermelho, resultando em uma colisão com um trem. O maquinista acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível evitar o impacto devido ao peso e tamanho da composição. Ninguém ficou ferido. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a linha férrea sempre tem preferência, sendo infração gravíssima atravessar uma Passagem em Nível sem parar previamente.

Equipes da concessionária estão removendo a carreta e realizando a limpeza dos detritos. O tráfego ferroviário e urbano será restabelecido após a retirada do veículo. A empresa informa que não houve derramamento de carga, e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar o primeiro atendimento.

A empresa informa ainda que tem se empenhado na conscientização e prevenção de acidentes, realizando diversas campanhas em vários municípios do Paraná. No entanto, mesmo com esses esforços, atitudes imprudentes infelizmente persistem. A concessionária reforça a importância do cumprimento das normas de trânsito, especialmente ao cruzar passagens em nível, e continua comprometida em intensificar suas iniciativas educativas para promover a segurança nas vias.

Assessoria de Imprensa da Rumo”