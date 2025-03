Lesão corporal na Praça do Café

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 19h35 deste domingo (16).

Conforme a PM, após solicitação, a equipe policial deslocou até ao local mencionado, em apoio ao SAMU, onde segundo informações repassadas pela pessoa de XXXX 17 anos, a mesma nos relatou que estaria na Praça do Café juntamente com a pessoa de XXXX, e que neste local, foram agredidos pelas pessoas conhecidas por XXXX e XXXX, que após as agressões saíram correndo e os agressores também evadiram se do local tomando rumo ignorado. XXXX encontrava-se com um ferimento no braço direito, causando possivelmente por uma arma branca e uma luxação no braço esquerdo, onde foi socorrida e encaminhada até ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para melhor avaliação médica.

Já a pessoa de XXXX não foi localizado, e que possivelmente o mesmo poderia estar ferido também.

Os familiares foram avisados do fato ocorrido e confeccionado o referido BOU, sendo encaminhado até a delegacia para procedimentos cabíveis.

