Lesão Corporal e Violência Doméstica em Cambira e Kaloré

Cambira 12h30min. Natureza Lesão Corporal – Violência doméstica / Dano / Vias de Fato. Local Rua Alvorada – Bela Vista.

Após solicitação da Sra. _______ via COPOM, informando que sua mãe havia a agredido, bem como também agrediu sua prima e que ambas estavam lesionadas. A equipe deslocou ao endereço mencionado, onde visualizou na esquina da rua em questão a Sr. _________, e sua prima ________, ao questioná-las sobre o que teria acontecido, passaram a relatar que foram até a residência da Sra. _________, que é mãe de _______ e tia de______ a fim de buscar alguns pertences pessoais e também retirar a avó da residência de _______, visto que a mesma estaria aos cuidados dessa, porém, em determinado momento passaram a proferir ofensas que evoluíram para agressões físicas mutuas. ________ apresentava hematomas em ambos os braços, já ________ apresentava arranhados nos braços e pescoço além de um pequeno corte na cabeça, que seria decorrente de um objeto arremessado por _____ e que atingiu sua cabeça. Diante do exposto a equipe foi até a residência de _______, que não negou as agressões, contudo relatou a equipe que sua filha e sua sobrinha entraram na sua residência sem sua autorização, e que as agressões foram de ambas as partes, ________ também apresentava lesões nos braços, arranhados, e perna direita, suas roupas estavam rasgadas, segundo a mesma em decorrência dos puxões que sofreu, o carro que estava dentro do quintal da residência apresentava o para-brisa dianteiro e o vidro traseiro quebrados, que seriam decorrentes de pedras e tijolos arremessados por _____ e ______. Dentro da residência também foi constatado alguns copos quebrados. As partes foram encaminhadas a delegacia de policia civil. observação, durante a confecção deste BOU a Sra. ______ queixou-se de dores no pulso direito e devido o mesmo apresentar vermelhidão e inchaço anormais foi necessário acionar o SAMU para análise prévia, durante o atendimento do socorrista ______ a Sra. ______ queixou-se também de dores na cabeça, sendo ambas encaminhada para atendimento no pronto atendimento municipal. Salienta-se que ambas as partes estavam exaltadas e proferiam ameaças e acusações mútuas e para resguardo físico de todas as envolvidas foi solicitado apoio de outra viatura PM para condução até a delegacia de policia civil, não sendo necessário o uso de força física ou algemas.

Cambira 16h39min. Natureza Lesão Corporal – Violência doméstica. Local Rua Benedito Paranhos – Jd. Zane

Após diversas solicitações via COPOM informando que uma mulher estaria extremamente alterada, agressiva e que teria invadido a residência do solicitante, vindo a agredir uma outra mulher, que teria atirado pedras contra a residência e contra os presentes, ensejando a contenção da mesma pelos demais. A equipe deslocou ao endereço supracitado onde fez contato com ________, que se apresentou como morador, o qual passou a relatar que a exmulher de seu pai, __________, abriu o portão da residência e entrou sem sua permissão, e quando os presentes se deram conta a mesma já dentro da casa, ela foi em direção a pessoa de _________, atual companheira de _______, pai de ________, desferindo diversos tapas, arranhões e puxões de cabelo, que resultaram em hematomas em sua face e braço direito. Além disso, arremessou um objeto na televisão do solicitante que foi totalmente danificada. Os presentes passaram a tentar conter ________, o que também causou lesões na mesma, arranhões nas costas e pescoço. Sendo que _______ e seu pai, a seguraram contra a parede, enquanto aguardavam a chegada da policia, porém, após visualizar a situação, uma moradora de uma residência próxima e a filha de ______, __________, interviram no intuito de retirar a mesma do local, sendo então levada para a casa desta vizinha, ________, moradora da casa ____, local esse onde______ foi localizada pela equipe. Diante dos fatos, das ameaças constantes proferidas por ______, dizendo: “se ela aparecer na minha frente eu vou pegar ela de novo”, e da vontade de representação, as partes foram conduzidas para delegacia de policia civil para os procedimentos de praxe. Observação, segundo _______, os motivos das agressões seriam decorrentes da traição de seu ex-cônjuge _______ com a pessoa de ______, até então, sua amiga. Salienta-se que a equipe realizava o atendimento do ________ no momento do fato. Não foi necessário o uso de algemas e a condução da mesma se deu no banco de trás, visto a cooperação com a equipe.

Cambira 22h01min. Natureza Lesão Corporal – Violência doméstica. Local Rua Venezuela – Centro

Relata a vítima a Sra. _______, de 21 anos, que estava em sua residência, quando seu exmarido o Sr. ________, 38 anos, morador da cidade de Jandaia do Sul, parou na frente de seu portão e começou a ameaçá-la, chegando a pegá-la pelo braço e empurrá-la, dizendo que “isto não ficará assim”, “você me paga”, momento em que saiu, tomando rumo ignorado. Foi realizado patrulhamento nos arredores, na tentativa de localizar o autor, porém, sem lograr êxito. Jaqueline foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis e confeccionado boletim de ocorrência.

Kaloré 22h20min. Natureza Lesão Corporal – Violência Domestica. Local Rua Jaburú – Distrito de Jussiara – Kaloré

Esta equipe foi acionada via fone, onde a solicitante relatou que foi agredida pelo marido, que além de agredi-la, ele também realizou ameaças a ela e seus filhos de posse de uma faca dizendo que mataria todos degolados, e após colocaria fogo na casa. No local foi prestado atendimento a vitima, Sra. __________, que estava junto com seus filhos, escondida na casa ________, ficando as crianças ali sob os cuidados de um adulto, a equipe deslocou juntamente com a vitima até a residência do casal onde supostamente o autor estaria, que a equipe realizou vistoria na casa da solicitante e em mais três residências vizinhas que estão abandonadas, e ele poderia estar escondido, além de realizar buscas nos quintais destas, que é grande e possui lavoura de milho, árvores e demais que dificultava a busca, não logrando êxito em localizar o autor, recebendo uma informação que o mesmo estaria em um bar, foi deslocado até o local, porém o mesmo não se encontrava posteriormente à equipe recebeu informação que ele havia se evadido em uma motocicleta Honda CG de cor vermelha, a vítima foi orientada e foi providenciado pela vítima um local seguro para ela ficar, prestado todo apoio necessário para que ela pegasse seus pertences em sua casa, ficando na casa da Sra. ________, que é tia do autor, porém segundo eles, lá ele não iria devido o marido de _______ estar em casa, após a solicitante e seus filhos ______, 10 anos, ______, 09 anos e _____, 08 meses, estarem em local seguro, a equipe realizou diligências em locais indicados pela vítima como prováveis de se encontrar o autor, ______, porém sem êxito, sendo a mesma orientada quanto ao direito de representação e a acionar novamente a equipe caso necessário.

