Prefeito Lauro Junior participa neste sábado (31), de evento a convite do prefeito da cidade de Presidente Prudente-SP, Edson Tomazini, para credenciamento do Hospital Regional do Câncer para atendimento pelo SUS, com a presença do Presidente da República Jair Bolsonaro.

Na oportunidade, Lauro Junior protocolou junto a assessoria do Presidente da República, um pedido para fortalecimento do sistema de saúde de Jandaia do Sul e de todo o Vale do Ivaí.