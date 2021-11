Lançamento do Natal Luz em Jandaia do Sul

O Município de Jandaia do Sul preparou um final de ano inesquecível e espera receber pessoas de toda a região do Vale do Ivaí para prestigiar os espetáculos do NATAL LUZ 2021. A abertura oficial acontece dia 27 de novembro, às 20 horas, com acendimento das luzes de Natal, chegada do Papai Noel e o primeiro de diversos espetáculos.

Desfiles de Natal, Orquestras, Espetáculos de Música e Dança, Feira de Artesanato, Trenzinho de Natal e muita magia prometem fazer deste final de ano um momento inesquecível.

Dia 10 de dezembro acontecerá um show gospel com Davi Silva, dia 11 de dezembro o aguardado show de Thaeme e Thiago e dia 12 de dezembro Marcos Paulo e Marcelo. Acompanhe mais detalhes e programação completa em https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/natalluz/